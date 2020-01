Udstilling om penissen skal give mænd bedre selvværd

De seneste år har i den grad været præget af kropspositivisme, når det gælder det kvindelige køn. At kvinder skal elske deres krop, som den er - om den er høj, lav, tyk eller tynd.

Men hvad med mændene?

Amalie Maindal Nielsen mener, at den positive omtale af mænds krop - og nærmere bestemt deres penis - er blevet overset. Men det vil hun nu rette op på.

Fra torsdag den 9. januar til lørdag den 11. januar udstiller hun anonyme penishistorier på Godsbanen i Aarhus.

Citatet her er et af dem, som Amalie Maindal Nielsen har fået tilsendt til sin udstilling. Foto: Amalie Maindal Nielsen

- Jeg oplever, at der er rigtig meget positiv udvikling i forhold til kvinders krop, og jeg har kunnet mærke, at det har været rart, og helt tilfældigt opfanger jeg, at der ikke er noget for mændene, siger Amalie Maindal Nielsen, der er projektleder på penisprojektet, som hun har lavet som et led i sit afsluttende projekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Den er for lille

Hun har modtaget anonyme historier fra mænd om forholdet til deres penis og talt med venner om emnet, og så har hun læst et forskningsprojekt fra University of California i USA, der viser, at mange mænd er utilfredse med størrelsen på deres ædlere dele.

Citatet her er et af dem, som Amalie Maindal Nielsen har fået tilsendt til sin udstilling. Foto: Amalie Maindal Nielsen

Forskningsprojektet er lavet blandt 52.000 heteroseksuelle mænd og kvinder i 2016, og det viser, at næsten halvdelen af de mænd i undersøgelsen, der svarede, at de havde en normal størrelse penis, ville ønske, at den var større.

Det er den tankegang, hun gerne vil ændre ved at sætte fokus på emnet og hylde den helt almindelige penis til sin udstilling 'Hey mand - din pik er perfekt!'.

- Jeg håber på at kunne få skabt nogle gode samtaler og få sat nogle tanker i gang, som mænd og kvinder kan tage med hjem, siger Amalie Maindal Nielsen.

Litografi af en penis. Foto: Amalie Maindal Nielsen

Til udstillingen kan man læse andre mænds anonyme historier om deres pik, og der bliver vist tegninger, der passer til historien. Derudover kan man få et gratis litografi med en penis på.

