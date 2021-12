Østjysk DF-profil: Her er min formandsfavorit

- Vi skal have partiet fremad. Der mener jeg, at det optimale og bedste vil være, at Inger Støjberg skal være den næste formand for Dansk Folkeparti, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- Inger Støjberg har et godt fundament. Hun er en af dem, som kan begå sig med alle parter i Dansk Folkeparti, siger Hans Kristian Skibby (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Håber på flere vælgere

Det mener, Hans Kristian Skibby (DF), Inger Støjberg kan, selvom hun på nuværende tidspunkt ikke er medlem af Dansk Folkeparti eller har meldt ud, at hun ønsker et formandskab i partiet.

- Nu er det sket mange gange i danmarkshistorien, at nogle skifter parti, siger Hans Kristian Skibby (DF).