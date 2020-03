Ny hastelov på vej - forbyder endnu mindre forsamlinger

Regeringen gør klar til at kunne regulære i forsamlingsforbuddet. Det viser et brev fra statsminister Mette Frederiksen (S) sendt til Folketingets formand, som TV 2 er i besiddelse af.

Det har indtil nu være forbudt at samles flere end ti personer. Det tal vil regeringen nu have mulighed for at kunne sænke ved behov, viser dokumentet.

Ifølge TV 2’s oplysninger arbejder regeringen på at kunne forbyde forsamlinger på flere end to personer.

Der er tale om en præventiv lov, der skal sikre, at politiet har de rette værktøjer forud for påsken, hvor Folketinget holder lukket og derfor ikke kan gennemføre ny lovgivning.

Præventiv lovgivning

Loven vil blandt andet give mulighed for at forbyde adgangen til bestemte områder, hvor der er mistanke om, at mange mennesker vil forsamle sig. Det kan eksempelvis være legepladser eller udendørs idrætsanlæg.

Med den nye lov vil politiet eksempelvis kunne forbyde adgangen alene på antagelsen af, at en gruppe vil forsamle sig på stedet, hvor de med den nuværende lov først kan gribe ind, når der er en konkret forsamling på stedet.

Regeringen vil fremsætte ændringen til loven torsdag og håber på, at den kan blive 2. og 3. behandlet tirsdag 31. marts. Planen er, at den nye lov skal træde i kraft 4. april.

Flere andre lande har også restriktioner på, hvor mange personer man må færdes sammen. Således har blandt andet Tyskland indført en to personers grænse uden for arbejde og hjemmet.

Højere straffe på vej

I lovforslaget lægges der også op til at forhøje bødeniveauet for overtrædelser af regler på området. Eksempelvis kan det være graduerede bøder, der skal afhænge virksomheders omsætning for på den måde at øge den afskrækkende effekt, står der.

På et pressemøde onsdag gjorde justitsminister Nick Hækkerup klart, at myndighederne vil slå hårdere ned på kriminelle, der begår kriminalitet relateret til corona-epidemien.

Det kan eksempelvis være tyveri af værnemidler, tricktyverier eller internetsvindel. Ligesom svindel med hjælpepakkerne til erhvervslivet skal hæves op til fire gange.