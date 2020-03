Netcaféer holder åbent: - Forstår godt hvis folk bliver forargede

Det er stadig muligt at komme til at spille computer på en netcafé i Østjylland i øjeblikket. Arkiv: Billedet her er ikke fra en af de åbne caféer, og drengen har intet med historien at gøre.

Opdatering: Fra onsdag kl. 10 skal netcaféerne lukke uanset hvad. Det har statsminister Mette Frederiksen offentliggjort på et pressemøde tirsdag.

Myndighederne anbefaler steder som caféer og restauranter at holde lukket for at undgå spredning af coronavirus. Det anbefales, at man så vidt muligt bliver hjemme og ikke samles i grupper.

Det har langt de fleste erhvervsdrivende valgt at støtte op om, men enkelte steder holder fortsat åbent og samler især unge mennesker på lidt plads.

I Østjylland er der nemlig flere netcaféer, som trodser anbefalingerne og holder åbent. Heriblandt In The Matrix Århus.

Her forstår ejeren godt, hvis der kommer kritik af beslutningen om ikke at lukke ned.

Meget få kunder

- Jeg forstår godt, hvis folk bliver forarget. Men i går var der 10-12 mennesker herinde, de sidder ikke ved siden af hinanden, men spredes ud i rummet. Det er ligesom i et supermarked, siger ejeren Ibrahim Bekrem til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil staten indfører nye regler holder vi alle dage åbent. Vi følger anbefalingerne og har fået nye spritservietter. Ibrahim Bekrem, ejer, In The Matrix Århus

Tirsdag valgte han at ændre åbningstiderne for at få gjort grundigt rent i lokalet, hvor der spilles computer. Fra fredag skulle åbningstiderne dog være tilbage som normalt fra kl. 13-02.

- Indtil staten indfører nye regler, holder vi alle dage åbent. Vi følger anbefalingerne og har fået nye spritservietter, siger Ibrahim Bekrem.

Afviser kritik på Facebook

In The Matrix Århus er ikke ene i gamingbranchen om at holde åbent for tiden. A-Gaming i Aarhus byder også gamere indenfor.

En beslutning der bliver mødt af kritik på A-Gamings Facebook-side. En kritik som caféen dog fejer af bordet.

Sådan her meldte A-Gaming ud på Facebook i torsdags. Siden er der ikke kommet nye opdateringer, og caféen står til at holde åbent. Foto: A-Gaming

- Burde vi ikke alle bidrage til at forsinke udbredelsen af COVID19, skriver en bruger til A-Gaming, hvortil der svares:

- Så længe vi må have åbent, har vi åbent. Vi følger statens regler. Lige p.t. er det kun forsamlinger med 100+, som skal lukkes. Lad venligt være med at skrive, hvad andre skal gøre ved deres forretning. Det har vi staten til.

Stor udbyder lukker ned

En af de største udbydere af gaming i fysiske lokaler i Østjylland, C4 Gaming, har indtil tirsdag aften haft åbent som de øvrige.

Men omkring kl. 17.30 er det blevet besluttet at lukke begge stedets afdelinger i Aarhus og Silkeborg.

- Efter 1463 antal dage åbne, må vi af hensyn til alle vores kunder og øvrige medborgere, meddele, at vi midlertidigt lukker begge vores afdelinger grundet Corona-virus, skriver C4 Gaming på Facebook.

- Da regeringen endnu ikke har en hjælpepakke til vores type af forretning, ved vi ikke, hvad fremtiden bringer for os, skriver stedet videre.

Indtil videre bliver tirsdag C4 Gaming foreløbig sidste dag, lyder det på Facebook.

