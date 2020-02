Kraftigt blæsevejr har ramt det østjyske: Her er gode råd til trafikanter

Opdatering søndag kl. 12.32: Der er blevet tilføjet et afsnit med informationer og citat fra Midt- og Vestjyllands Politi.

I Østjylland og resten af landet har vejret i løbet af natten og søndag morgen budt på kraftigt blæsevejr og regn.

På DMI's hjemmeside er der risikomeldinger for hele Østjylland for stormende kuling fra sydvest med vindstød af stormstyrke på 25-26 m/s.

Vejdirektoratet oplyste søndag formiddag til TV2 ØSTJYLLAND, at de lige nu ikke oplever nogen problemer med trafikken i det østjyske, og at de ikke har modtaget nogen meldinger om væltede træer eller lignende.

De oplyser dog, at hvis man som bilist kører fra Østjylland mod Fyn, så kan der være problemer på Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen. Lige nu fraråder de, at man kører over broerne i vindfølsomme køretøjer - eksempelvis med trailer eller campingvogn.

Pga. kraftig vind og regn beder vi alle være ekstra opmærksomme, når i færdes uden døre. Kontroller at i ikke har løse genstande liggende i haven, på altanen osv. God søndag. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 16, 2020

Væltede træer i Silkeborg

Østjyllands Politi oplyste i formiddags til TV2 ØSTJYLLAND, at de ikke havde noget at berette fra natten og morgenen i forbindelse med vejret. Også Molslinjen oplyste, at de indtil videre sejler planmæssigt.

Dog har de haft store udfordringer i det midt- og vestjyske, blandt andet inden for Silkeborg Kommune. Det oplyser vagtchefen fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND søndag middag.

Det er blevet meget bedre nu, men vi har været udfordret med væltede træer og rigtig meget vand på kørebanerne. Midt- og Vestjyllands Politi

- Det er blevet meget bedre nu, men vi har været udfordret med væltede træer og rigtig meget vand på kørebanerne, siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han oplyser, at der er væltet træer udover flere veje - bl.a. på Askhøjvej nær Hårup og Linå og på St. Hjøllundvej tæt ved Faurholtvej ved Hjøllund.

Han opfordrer derfor bilisterne til at være opmærksomme.