Knap 19.000 smittede på årets sidste dag

Der har de seneste dage været kritik af indlæggelsestallene, fordi også patienter, der er indlagt med for eksempel et brækket ben, men også tilfældigvis har corona, tæller med.

Dermed mener flere, at tallene er for upræcise og misvisende.

Åse Bengård Andersen forklarer, at selv om nogle patienter ikke er så covid-syge som under tidligere bølger, så er isolationstiltagene stadig rimelig omfattende.

- Kommer man ind og er covid-smittet, skal man isoleres. Så selv om du bare skal ind med en kop kaffe, kræver det fuld mundering og isolationsudstyr for at gå ind til patienten.

- Det kræver flere ressourcer for hospitalsvæsenet, og det er mere belastende for patienten at være indlagt under de omstændigheder, lyder det.