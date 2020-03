Her er alderen på de danske smittede og døde

I skrivende stund har 34 danskere mistet livet, mens de var smittet med COVID-19. Den yngste af de døde blev 50 år, oplyser Statens Serum Institut nu i en ny rapport. Den ældste blev 94 år.

Dødeligheden er højest blandt de ældre, skriver instituttet i rapporten. Blandt de døde danskere var 24 mænd og 10 kvinder.

Serum Institututtet har fortsat ikke frigivet nogen gennemsnitsalder for de døde, men oplyser at medianalderen er 79 år.

Så gamle blev de danskere, der døde af COVID-19 1-5 personer i alderen 50-59 år er døde

1-5 personer i alderen 60-69 år er døde

10-14 personer i alderen 70-79 år er døde

17 personer over 80 år er døde. Kilde: Statens Serum Instituts rapport fra 25. marts 2020

Børn under 10 indlagt

I den nye rapport oplyser Serum Instituttet også, hvor gamle de mennesker, der har været indlagt med COVID-19, har været.

Tallene her viser, at der både har været indlagt børn under 10 år og unge under 20 år. Præcist hvor mange oplyser rapporten ikke, men de afslører dog, at det drejer sig om færre end 10 børn under 20 år.

Så gamle har de indlagte været 0-9 år 1-5 indlagte 10-19 år 1-5 indlagte 20-29 år 14 indlagte 30-39 år 22 indlagte 40-49 år 67 indlagte 50-59 år 76 indlagte 60-69 år 91 indlagte 70-79 år 139 indlagte 80 + år 109 indlagte Kilde: Rapport fra Statens Serum Institut 25. marts 2020

Overordnet er størstedelen af de 526 patienter, der hidtil har været indlagt med COVID-19, dog over 60 år. På samme måde har mere end halvdelen af patienterne i forvejen haft en kronisk sygdom, de kendte til.

Serum Instituttet skriver i rapporten, at der er større risiko for at man bliver så syg af COVID-19, at man skal indlægges, hvis man er 70 år eller ældre. Det baserer de på, at 73 procent af de personer over 70 år, der har fået konstateret COVID-19 er blevet indlagt.

Blandt dem under 70 år, der har fået konstateret sygdommen, er kun 18 procent blevet så syge, at de skulle indlægges.

Stigende antal indlagte

Der er fortsat flest indlagte i Region Hovedstaden, men antallet af indlagte patienter med COVID-19 stiger dag for dag i hele landet. Også i Region Midtjylland.

Den 25. marts 2020 var 56 personer indlagt med COVID-19 i Region Midtjylland. Heraf er de 17 indlagt på intensiv afdelingen og 15 af dem i respirator.