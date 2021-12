Gemte sig i sommerhus: Fire personer anholdt for omfattende tyverier

- Vi har et stort fokus på bekæmpelse af omrejsende kriminelle, som kommer til landet og udsætter borgerne for tyverier og indbrud. Derfor er jeg meget tilfreds med nattens anholdelse af de fire mænd, som vi mistænker for, at have begået et større antal tyverier, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi i meddelelsen.