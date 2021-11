Forskudsopgørelsen åbner i dag: Undgå skattesmæk for 2022

For eksempel hvis man har fået et nyt job, fået lønforhøjelse, gået på pension, har købt eller solgt en bolig eller fået væsentligt længere eller kortere afstand til arbejde.

Det kan nemlig have betydning for ens skattebetalinger og fradrag.

- Hvis man ikke forholder sig til ens økonomi det kommende år, er der en risiko for, at man kan få et skattesmæk, siger han.

Corona giver mange ændringer

De seneste halvandet år med corona har betydet, at der har været rekordmange ændringer i forskudsopgørelserne.

I 2020 blev der foretaget 3,1 million ændringer, hvoraf en pæn del var om kørselsfradraget.

Det skal ses i lyset af, at mange arbejdede hjemme og derfor ikke fik fradrag for at pendle.