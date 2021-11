Politiet er massivt til stede ved park - 29-årig mand er indlagt

Politiet oplyser på Twitter, at tilstedeværelsen skyldes, at en 29-årig mand har pådraget sig nogle skader, som muligvis kan stamme fra en kriminel handling. Den 29-årige er indlagt, men er uden for livsfare.

Østjyllands Politi bekræfter overfor TV2 Østjylland, at selvom politiet er til stede flere forskellige steder i Mørke, er det den samme handling, der undersøges.