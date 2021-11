Kender ikke ny borgmester: - Jeg ved slet ikke, hvem det er

Helle Gade kommer fra Voel, der ligger i udkanten af Silkeborg. Det vækker begejstring hos Svend Åge Juul, at den nye borgmester kommer fra samme by som ham.

- Det er da dejligt at få en borgmester ude fra vores by. Nu må vi håbe, at hun gør noget ved det, siger Svend Åge Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

Gør noget ved hvad?

- Jamen sådan det hele generelt. Prøve at stoppe lidt af det her byggeri måske. At der skal være højhuse overalt herinde i byen, det er ikke så godt, siger han.