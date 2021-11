Silkeborg får ny borgmester: Et parti blev tungen på vægtskålen

Den tætte borgmesterduel i Silkeborg mellem Steen Vindum (V) og udfordreren Helle Gade (S) er nu afgjort.

Silkeborg får ny borgmester, og det bliver Helle Gade fra Socialdemokratiet.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten bakker hende op.

- Jeg er yderst tilfreds med den aftale, vi har indgået, siger Helle Gade (S).

Valget blev i sidste ende afgjort af Radikale Venstre med to afgørende mandater. Dermed blev partiet tungen på vægtskålen, og det blev klart, da alle stemmer i kommunen blev talt op.

Ligeledes er det officielt, at Johan Brødsgaard (R) bliver viceborgmester.

- Det er jeg enormt glad for. Jeg er glad for, at jeg fortsat kan påvirke politikken og udviklingen i den kommune, som jeg holder så meget af, siger Johan Brødsgaard (R).