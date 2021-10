Er der en ny bølge på vej? Overlæge ser ikke grund til bekymring

Men hvor højt skal antallet af indlagte op, før du tænker, at nu begynder vi at have en situation, der er alvorlig?



- Jeg tænker allerede, at 10 er 10 for mange. Og det er et klart signal om, at vi stadig skal gå og tænke på, at virus er her, og vi godt kan gøre en forskel ved fx at holde afstand og spritte vores hænder, siger han.

- Og især hvis man ikke har fået første stik, så gå ned og få det. Og hvis man er inviteret til et tredje stik, så er det altså også en god idé at komme ned og få tredje stik nu.

Op til 3200 smittede om dagen i november

I dag er det kommet frem, at en ekspertgruppe for matematisk modellering estimerer, at der i midten af november vil være mellem 600 og 3200 nye coronatilfælde om dagen. Derudover vil der være mellem 25 og 110 daglige nyindlæggelser af coronapatienter. Det vurderer de i et nyt notat, som er blevet delt af Statens Serum Institut, der står i spidsen for gruppen.