Læger i opråb: Husk at blive testet, hvis du er syg

Epidemien tager fart

Tallene tyder for tiden på, at epidemien vokser i Danmark, og eksperter har overfor TV 2 påpeget, at en ny smittebølge er skyllet ind over os.

Sygdommen rammer dog sjældent særligt alvorligt, nu hvor 75 procent af befolkningen er færdigvaccineret, lyder det fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Han er derfor ikke bekymret, men også han understreger, at det altid er vigtigt, at man bliver testet.

- Men det er ekstra vigtigt i den nuværende situation, hvor det ser ud som om, at epidemien tager fart igen, siger han.

Når man så er blevet testet, og den er positiv, er det vigtigt, at man også bliver hjemme, understreger Allan Randrup Thomsen. Det er i øvrigt generelt hans anbefaling, at man bliver hjemme, når man har symptomer på luftvejsinfektioner.

368.000 tests på en uge

Tirsdag blev der registreret 756 nye tilfælde af coronavirus i Danmark, og 120 personer er i øjeblikket indlagt.

63 af de indlagte er færdigvaccinerede. Det skal ses i lyset af, at langt flere er vaccineret end ikke vaccineret. Sandsynligheden for at blive indlagt er da også knap fem gange så høj for ikkevaccinerede.

I sidste uge blev der foretaget cirka 368.000 PCR-tests i Danmark. Det er ifølge Torben Mogensen for få.

- Det er meget få, der bliver testet, og der er jo mange, der har infektioner i øjeblikket. Så der er ingen tvivl om, at ikke alle med symptomer bliver testet, siger han.

Da testningen var på sit højeste i begyndelsen af maj, blev der lavet næsten 1,3 millioner PCR-tests på en uge.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se alle de steder i landet, hvor du kan få en PCR-test.

I hver region er der også fem-ti PCR-teststeder, hvor man i nødstilfælde kan få en hurtigtest.