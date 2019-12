En julegave til klimaet: Undgå netkøb fragtet med fly

Vi taler om at flyve mindre - og nogle gør det måske også. Men det er tilsyneladende meget sjældent, at østjyderne tænker over, hvordan deres varer bliver fragtet til Danmark – også selvom det gør en enorm forskel.

- Jeg køber stort set kun pakker på nettet, og jeg har ingen anelse om, hvordan de kommer hertil. Jeg tænker ikke over det. Overhovedet. Matilde Petersen, Hadsten – 19 år.

- Den største klimabelastning er produktion af varerne, men belastningen forværres yderligere, hvis vi vælger at transportere dem med fly, siger Anders Damgaard, der er seniorforsker på DTU Miljø til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man kan hurtigt komme til at overtænke ting. Og man skal også leve, imens man er her. Så jeg tænker ikke så meget over det. Maja Krogsdal, Hammel – 18 år, om hvorvidt hun tænker over fragten af sine indkøb.

Varer fragtet med fly - frem for skib - udleder nemlig mere end 16 gange mere CO2.

Men det er ikke altid gennemsigtigt for forbrugerne, om et produkt har rejst af søvejen eller er hoppet ombord på et passagerfly – heller ikke, hvis man tærsker gennem det, der står med småt.

Hurtig levering fra Asien er skidt

Der er dog en tommelfingerregel:

Hvis man bestiller noget fra Asien, og det skal leveres hurtigt, så bør man være klar over, at det højst sandsynligt ryger på et fly, siger Anders Damgaard.

Man kan altså ikke vide sig sikker på, at varen nede i den lokale butik ikke er fløjet til Danmark. Men man kan være ret sikker på, at hvis man køber julegaverne direkte af en oversøisk netbutik, i for eksempel Kina eller USA, og til levering på få uger, bliver gaven fløjet ind.

Og præcis som passagerflyvninger er skidt for klimaet, er flygods det også.

- Jeg handler ikke på nettet. Jeg handler i forretninger - så jeg ved, hvad jeg får. Og så kan det byttes. Conni Sørensen, Kristrup

Men hvis man udnytter den overskydende plads på et passagerfly til gods, er det så ikke bæredygtigt?

Det er en rar tanke, 'at der var alligevel ekstra plads til min pakke', men transportfirmaerne vil over tid tilpasse udbuddet af flytransport til efterspørgslen, siger Anders Damgaard og sammenligner det med, at købet af en afbudsrejse forurener lige så meget som andre flyrejser, da flyselskaberne over tid vil forvente, at de altid kan fylde op med afbudsrejser.

40.000 Kina-pakker flyver til Danmark om dagen

Vil man generalisere, kan det siges ganske klart:

- Problemet er, når danskerne køber direkte fra det kinesiske marked, siger Anders Damgaard.

Og dem er der ikke så få af. Alene fra Kina modtog Københavns Lufthavn sidste år i gennemsnit 43.288 pakker – hver eneste dag. Det er knap 16 millioner pakker om året.

- Er det ikke næsten altid unødvendigt? Man har det jo næsten altid, men man vil bare have noget nyt af det. Line Kornum, Asferg, 28 år.

Det er ikke kun problematisk, fordi de er fragtet hertil med fly, men også fordi mange af pakkerne er svøbt i flere lag emballage, der gør transporten endnu større, end hvis det ikke havde været en pakke-transport.

Der er varer af dårlig kvalitet, der belaster mere, fordi de hurtigere skal skiftes ud. Og materialerne er ikke nødvendigvis egnet til genbrug, som hvis de havde været produceret i EU.

Værst er det, at mange af pakkerne indeholder ting og sager, vi ikke nødvendigt har brug for, og som vi ganske enkelt har købt, fordi de er fristende billige, mener Anders Damgaard.

- Jeg vil klart anbefale, at man spørger sig selv: Har jeg brug for det her? Og dernæst om kvaliteten er lige så god, som hvis købt i en dansk butik, siger seniorforskeren.

- Det har jeg prøvet masser af gange. Især til børnebørnene. Så falder vi lige for en eller anden skør ting. Så skal vi lige have sådan en ninja eller et eller andet. Jeg er værre end ham (Jens) med det der. Karen Margrethe Qvist, Kolind, om det ’unødige’ forbrug

På sider som for eksempel Wish.com, hvor man kan købe varer fra de kinesiske producenter, kan man finde et armbåndsur til syv kroner eller et par høretelefoner til samme pris. Og fragten for at få det sendt direkte fra Kina til din lokale pakkeboks er også til at overse. I øjeblikket koster en standardforsendelse fra Kina blot 8,10 kroner.

Billig fragt fra Kina Postaftaler vedtaget i FN-organisationen Universal Postal Union, UP afgør, hvad PostNord bliver betalt for at fragte pakker fra udlandet til danskerne.



I UPA har Kina haft status som udviklingsland siden 1969. Derfor har PostNord historisk kun fået en brøkdel af de reelle omkostninger for at levere pakker fra Kina, for eksempel betaler China Post i øjeblikket 8,10 kroner til PostNord for en typisk forsendelse på 175 gram. En netbutik bestemmer dog selv, hvad de vil opkræve forbrugeren for fragten.



I 2019 har postorganisationen vedtaget en aftale, der medfører, at fragtprisen PostNord vil modtage af China Post vil stige år for år. Kilde: PostNord, Transport- og Boligministeriet.

Hvordan skal forbrugeren vide det?

Ansvaret som forbruger kan veje tungt på skuldrene. Ideelt bør man både have øje for kemi i produktionen og i produktet, børnearbejde, kvaliteten – og nu: om varen er fløjet hertil eller ej.

Men sidstnævnte er altså ikke så svært, hvis man spørger Anders Damgaard. Først og fremmest kan man købe lokalt.

- Jo længere væk, du bestiller det fra, jo værre. Og hvis du køber det direkte på en oversøisk hjemmeside, bliver det nok fløjet hertil, hvis du vil have det i ordentlig tid. For man kan ikke nå at transportere det hertil med skibe eller lastbil inden for få uger, siger Anders Damgaard.

Flyfragt er dyrest Flyfragt er dyrere end søfragt. Og prisforskellen er større, jo tungere lasten er.



Hvis lasten er let (100 kg per kubikmeter) er prisen seks gange højere ved luftfragt end søfragt. Og hvis lasten er tung (500 kg per kubikmeter) er prisen 18 gange højere.



Derfor giver det også bedst mening for virksomhederne at transportere med søfragt, hvis de kan planlægge sig fra det. Kilde: Transporteca

Derudover mener han, vi bør overveje vores behov.

- Hvis vi vil have en frisk fisk transporteret rundt i verden, kan det jo ikke nås med søfragt eller lastbil – så skal vi måske ikke have dén friske fisk. Men i stedet se efter en frisk én i vores lokalområde.

De fem store – og hvordan de fragter til Danmark De fem største udenlandske netbutikker ifølge FDIH’ undersøgelse er:



1. Zalando: 99 procent af ordrene sendes med lastbil eller færge. Den sidste procent er ekspreslevering, der sendes med fly fra firmaadressen i Tyskland.



2. Amazon: Mener ikke, de med sikkerhed kan svare på, hvordan produkterne fragtes, da de arbejder med flere fragtfirmaer. Amazon er dog i den tro, at de fleste forsendelser transporteres fra Hamborg med lastbil.



3. Wish: Mener ikke, de kan svare på, hvordan produkterne fragtes, da de arbejder med flere fragtfirmaer. ”All matters to us is that the items have been delivered successfully,” skriver det amerikanske firma, der sælger varer fra kinesiske småproducenter.



4. eBay: Er en salgsplatform, hvor sælgeren selv bestemmer, hvordan varen fragtes til køberen. Der kan altså være tale om alle typer af fragt.



5. Asos: 90 procent af ordrene sendes med lastbiler fra et varehus i Berlin, der servicerer hele Europa. De resterende 10 procent er ordre, hvor kunderne har betalt ekstra for en fremrykket leveringsdag - eventuelt allerede dagen efter - og de fragtes med fly. Kilde: FDIH’s undersøgelse, 2018, 1204 besvarelser af spørgsmålet: ’Hvilke af følgende netbutikker har du handlet i i løbet af 2018?’ samt information om fragten fra de fem virksomheder.

Har du nogensinde ønsket dig noget – bare for at ønske dig det?

Du kender det sikkert. Familien rykker dig for en ønskeseddel op til jul, og så sidder du der med pennen i hånden, hovedet i blød, og lister alle de ting, du pludselig føler behov for. Eller har du?

- Vi har en masse børn, og de behøver måske ikke at få så meget, som de plejer. Det er egentlig ikke er nødvendigt. Majbritt Frost Nielsen, Randers

Ifølge Anders Damgaard er det største problem ved julen da heller ikke flyfragten:

- Det er mængden af forbrug, der er problemet – ikke så meget at det bliver fløjet ind. Vi spiser mere, vi køber mere og mange gaver, siger han.

- Det er egentlig meget nemt. Jeg har tre unger og de ønsker sig æbletræer, så det får de. Morten Kretzschmar, Randers, om årets julegaveindkøb.

Vi kommer altså ikke udenom det.

- Hvis vi skal i retningen af en 70 procents-nedsættelse - altså en reel nedsættelse af vores klimapåvirkning af verden – skal vi også skære på vores forbrug. Det er ikke nok bare at flyve mindre – der skal købes mindre.

Og vil du give klimaet en julegave, så skær ned på dem under træet, mener Anders Damgaard.

- Hvis vi mener det med klimadagsordenen, skal vi købe færre julegaver – og det skal være nogen af god kvalitet, der holder. Sørg for de kan blive repareret, hvis de går i stykker, og de kan byttes, hvis modtageren ikke bliver glad for dem. Egentlig alt, der kan være med til at undgå, at den bare kommer til at ligge bagerst i skabet.

- Jeg tror personligt heller ikke på, at børn bliver gladere for at få 20 billige julegaver end 2 af god kvalitet. Den opfattelse af, at der skal være mange gaver – det er lidt underligt, siger Anders Damgaard.

Anders Damgaard har da også ændret på egne juletraditioner.

- I min egen familie har jeg sagt fra over for pakkelegen, for det er et kæmpe spild. Det er ting uden værdi, ingen var interesseret i. Og jeg er sikker på, at vi kan finde et andet spil, der er lige så sjovt, og hvor man ikke står og skal smide en masse ting ud bagefter, siger han.