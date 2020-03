COVID-19 sender jordomsejler hjem: - Det er det sikreste

For ikke mere end et par måneder siden lød det fra den østjyske jordomsejler, Kasper Jacob Haarup, at man først skulle forvente at se ham på dansk jord igen om 3-4 år.

Men nu har situationen ændret sig. Grundet COVID-19 er jordomsejlingen nemlig sat i bero. Det skriver han i et Facebook-opslag, som han lørdag aften delte på sin Facebookside.

- Grundet COVID-19 er jordomsejlingen sat i bero for nu. Vi vil inden for den næste måned kontakte de af jer, som skulle påmønstre i den kommende tid. Pas på jer selv og hinanden så længe, står der i opslaget.

Det sikreste at tage hjem

Lige nu ligger Kasper Jakob Haarup og hans gaster for land ved kyststrækningen udenfor øen Nuku Hiva i Fransk Polynesien, men da man i landet nu tager din forholdsregler i forhold til COVID-19 - blandt andet ved at lukke alle indenrigsflyvninger fra klokken 22 i aften lokal tid, så har Kasper Jakob Haarup besluttet, at turen skal gå mod Danmark.

Ellers ville de nemlig kunne risikere at strande på øen.

- Besætningen forsøger at komme hjem til Danmark på nuværende tidspunkt. COVID-19 spreder sig også i Fransk Polynesien, så det er det sikreste, skriver Kasper Jacob Haarup til TV2 ØSTJYLLAND søndag formiddag.

Har fået billetter til det sidste fly væk fra øen

Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkes os, at få yderligere kommentarer fra Kasper Jakob Harrup, men vi har snakket med hans koordinator i Danmark, der fortæller, at det er lykkes ham og hans gaster at få billetter til det sidste fly væk fra øen.

- To af gasterne kom med et fly tidligere i dag, men der var kun to billetter tilbage. De resterende tager afsted senere i dag mod Tahiti, hvor de skal vente i lufthavnen i to dage, inden de kan flyve mod Paris og derefter Amsterdam, inden de lander i Købehavn på torsdag, siger Lykke Johanne Klitgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller desuden, at gasterne trods omstændigerne har det godt.

- De forsøger at holde humøret højt, og har indstillet sig på, at det er det bedste at komme hjem. Og så er de fuldstændig symptomfri, da de har sejlet på åbent hav de sidste tre uger og på den måde har været i karantæne, siger Lykke Johanne Klitgaard.

Og netop karantæne har faktisk gjort, at de kan komme hurtigere hjem.

- I princippet skulle de havde været karantæne i 14 dage på Tahiti, før de kunne flyve mod Paris, men det har man valgt at se igennem fingrene med, fordi de har været i karantæne i Stillehavet i 21 dage, siger hun.

Hun tror dog ikke, at turen hjem bliver enden på Kasper Jakob Haarups eventyr.

- Jeg tror helt klart, at det er hans intension, at han skal tilbage igen, men hvornår det bliver er så spørgsmålet. Lige nu må vi bare tage en dag ad gangen.