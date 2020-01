Kasper sejler jorden rundt: - Det er blevet hele mit liv

Det kræver sin mand at sejle jorden rundt. Ikke desto mindre er det, hvad 26-årige Kasper Jakob Haarup fra Kragelund ved Silkeborg har sat sig for.

Det her med at sejle, det er blevet hele mit liv. Jeg tvivlede på, at det ville blive den største oplevelse i mit liv, men jeg må nok sige, at det har det været. Kasper Jakob Haarup, Kragelund

De seneste 15 måneder har han sejlet med skibet ”Edith” fra Danmark og hele vejen til Costa Rica. De sidste par uger har han så været hjemme i Danmark, inden han igen drager af sted i morgen.

- Jeg fløj lige hjem for at få lidt juleand og hygge med familien og fejre nytåret med vennerne, siger Kasper Jakob Haarup til TV2 ØSTJYLLAND.

Kasper Jakob Haarup hygger sig på båden med crewet. Privatfoto.

Læs også Jordomsejler søger besætningsmedlem: Sådan kommer du med til Caribien

En tredjedel af jordomsejlingen er allerede gennemført, og de næste tre-fire år regner han ikke med at komme hjem til Danmark.

- Det giver mig en forståelse for hele verden og en forståelse af hvor forskellige, kulturerne er. Og så arbejder man både fysisk og mentalt med sig selv og de gaster, man har med om bord. Det giver sindssygt meget, siger Kasper Jakob Haarup.

00:34 VIDEO: Hvis du ønsker at deltage på en del af jordomrejsen, så har du faktisk også mulighed for det. Luk video

Tæt på piraterne

Selvom han dag ud og dag ind lever på få kvadratmeter med hans gaster ombord, så er det ikke noget, der irriterer ham. Tværtimod.

De kom ombord, rippede dem for alting og splittede det hele ad. De bagbandt manden i stuen, og tog konen med ind i soveværelset. Det var frygteligt at høre deres historie. Kasper Jakob Haarup, Kragelund

- Når man er så lang tid til søs, så er der nogle, der bliver underlige. Jeg er glad for, at jeg har så mange mennesker med ombord. Hvis jeg havde sejlet rundt alene, var jeg blevet kuleskør – det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Kasper Jakob Haarup.

Læs også Kasper er på sit livs eventyr: - Det overgår mine vildeste drømme

04:30 VIDEO: Vi besøgte også Kasper Jakob Haarup i 2018, da han begyndte sin rejse. Indslaget her er fra 30. september 2018. Luk video

Men alt har ikke kun været rosenrødt på de halvandet år, han indtil videre har rejst. Undervejs på ruten mødte de nemlig et par, der havde haft besøg af pirater – under en times sejlads fra, hvor ”Edith” havde sejlet.

- De kom ombord, rippede dem for alting og splittede det hele ad. De bagbandt manden i stuen, og tog konen med ind i soveværelset. Det var frygteligt at høre deres historie. Det kunne lige så godt have været os selv, siger Kasper Jakob Haarup til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 25-årig østjyde stævnet afsted på jordomrejse: - Det kræver nul års erfaring

Alligevel er det ikke noget, som har skræmt Kasper Jakob Haarup fra at fortsætte sin rejse.

- Det her med at sejle, det er blevet hele mit liv. Jeg tvivlede på, at det ville blive den største oplevelse i mit liv, men jeg må nok sige, at det har det været, siger han.