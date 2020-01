Blæsten hærgede Danmark i nat - Sådan blev Østjylland ramt

Et væltet træ og to aflyste færgeafgange. Vinden har haft godt fat i det østjyske natten til onsdag, men følgerne af blæsevejret er noget mindre begrænsede end i eksempelvis Sønderjylland.

- Vi har været ude at tage os af et enkelt væltet træ i nat, oplyser vagtcentralen ved Østjyllands Brandvæsen.

- Derudover har der ikke været noget i forbindelse med vinden.

Morgentrafikken var også påvirket af nattens blæsevejr. På skinnerne mellem Aarhus og Langå lå et væltet træ, som gav anledning til at Arriva aflyste to af morgenens togafgange på strækningen.

- Vi henviser til DSB´s tog, der ekstraordinært standser ved Hinnerup, skriver Arriva om aflysningerne.

For Molslinjen har den kraftige blæst haft en heldig retning, som har betydet, at man ikke har været tvunget til at aflyse afgange. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Forsinkelser og aflysninger

For færgetrafikken betød vindstød op til stomrende kuling tirsdag aften, at Samøs Rederi aflyste to af aftenens afgange. Nemlig afgangen fra Sælvig på Samsø kl. 20.50 og returafgangen fra Hou kl. 22.25.

Onsdag morgen sejles der igen normalt, oplyser Rederiet til TV2 ØSTJYLLAND.

Også færgen mellem Grenaa og Anholt har været påvirket af blæsevejret. Tirsdag sejlede de med forsinkelse på afgangen fra Anholt.

Østjyllands helt store spiller, når det kommer til færgesejlads, har foreløbig været forskånet for gener i forbindelse med blæsevejret. Molslinjen har hverken været specielt forsinket eller aflyst afgange.

- Det handler om retningen på vinden. Odden ligger meget bart og meget vindudsat, men i denne omgang har det været en heldig vindretning, siger kommunikationschef ved Molslinjen Jesper Maack, men tilføjer:

- Så kraftig blæst kan altid give en lille smule forsinkelser

Er man på cykel onsdag morgen vil man utvivlsomt kunne mærke blæsevejret. Genrefoto Foto: Anders Debel Hansen/Ritzau Scanpix

Storm i syd

Selvom der har været vindstød op til stormstyrke har Østjylland på mange måder været forskånet.

Hårdest ramt af nattens vind er Syd og Sønderjylland. Her har politi, Falck og brandvæsen haft nok at se med at få fjernet væltede træer fra vejene.

- Vi har fra kl. 21.00 til 05.15 haft anmeldelser om 12 væltede træer på veje af kredsen. De væltede træer gav ikke de store trafikale problemer, skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Mellem Fredericia og Kolding kørte en ambulance kort efter midnat ind i et træ, der var blæst omkuld og væltet ud på motorvejen.

- Ingen kom noget til, da ambulancen ramte træet, men en rude i højre side af køretøjet blev knust, og det var en noget chokerende oplevelse for den person, der sad ved siden af føreren, sagde vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til Ritzau.