Antallet af coronasmittede sætter rekord - pressemøde om ny variant

Yderligere 5120 personer i Danmark har det seneste døgn fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det er det hidtil højeste for et døgn under epidemien. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 5120 positive tilfælde er fundet i 195.137 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.