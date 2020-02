1,2 millioner cpr-numre er lækket ved en fejl

1,2 millioner borgeres cpr-numre er blevet lækket ved en fejl. Det er en softwarefejl, der har gjort, at de mange numre er blevet sendt fra TastSelv Borger til Google og Adobe.

Det skriver DR.

Fejlen har stået på i knap fem år, og den blev opdaget af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i forbindelse med et tilsyn af TastSelv Borger.

På TastSelv Borger kan man blandt andet se og ændre sin forskudsopgørelse og årsopgørelse samt betale restskat. Konkret er de personlige oplysninger blevet lækket, når folk er logget på TastSelv Borger og har klikket på "Ret kontaktoplysninger".

En softwarefejl har så gjort, at når brugere har rettet deres oplysninger, er cpr-nummeret blevet en del af web-adressen, der blev sendt til Google og Adobe.

Det fremgår ifølge mediet af en redegørelse, der er sendt til Skatteudvalget.

Ikke blevet misbrugt

Styrelsen vurderer, at borgernes cpr-numre ikke er blevet misbrugt. Det skyldes, at dataene ifølge styrelsen var krypteret, så hverken Google eller Adobe kunne se cpr-numrene.

Den udlægning har Google bekræftet over for DR.

TastSelv Borger varetages af den amerikanske it-udvikler DXC Technology, som tidligere hed CSC. Fejlen er blevet rettet, oplyser DXC.

- Vi har sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen afhjulpet potentielle sårbarheder. På baggrund af vores umiddelbare gennemgang har vi på nuværende tidspunkt ingen grund til at mene, at data er blevet kompromitteret.

- Vi fortsætter med at undersøge sagen i tæt samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, siger i et skriftligt svar til DR.

Personnumrene kan eksempelvis misbruges til at bestille varer over nettet, købe mobiltelefoner og oprette -abonnementer, ansøge om kviklån og få adgang til personfølsomme oplysninger såsom et testamente eller en ægtepagt.

Sagen er langtfra enestående. Faktisk skriver den sig bare ind i en lang række af læk af danske persondata. Eksempelvis er CSC tidligere blevet hacket, så gerningsmænd fik adgang til cpr-oplysninger på alle med dansk kørekort.

Og forrige år mistede Gladsaxe Kommune 20.600 borgeres fortrolige og følsomme personoplysninger. Det skete på grund af ringe sikkerhed og en mistet computer.