Rådmand vil have rygerne væk fra busskure og Strøget

VIDEO: Rådmand Jette Skive (DF) håber, at et nyt forbud og en kampagne kan gøre Aarhus mere røgfri. Foto: Claus Bonnerup - Ritzau Scanpix

I Aarhus har der længe været debat om, hvor der må tændes op for smøgerne.

Tidligere har boldbaner og legepladser været nævnt som steder, hvor det ikke skal være tilladt at ryge, og nu er flere steder blevet tilføjet til listen.

Busstoppestederne og strøget.

Det fortæller Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kan jo ikke bare sidde på hænderne og se, at der er 14.000 mennesker om året, der dør rygerelateret, siger Jette Skive (DF) og fortsætter:

- Der er jo mange offentlige steder, hvor man ikke må ryge, og det er besluttet ovenfra. Det så vi også gerne på Strøget og ved busholdepladser.

Derfor har rådmanden indgået et samarbejde med Gadeforeningen Strøget Århus om en kampagne, der i en forsøgsperiode, skal opfordre rygeren til at kvitte tobakken på strøget.

Lovgivning uden bøder

Samtidig vil Jette Skive have indført 'rygning forbudt' ved busstoppestederne i kommunen, selvom man dog ikke har mulighed for at udskrive bøder, hvis reglerne overtrædes.

- Vi kan ikke gå ind og lave et decideret forbud, og vi kommer ikke og slår folk i hovedet. Det er Folketinget, der skal lave de restriktioner og give os lov til, at vi kan gå ind og sanktionere. Derfor bliver det en venlig henstilling til folk, siger Jette Skive (DF)

Hun mener dog, at forsøgsordningen alligevel kan flytte noget.

- I første omgang appellerer vi til folks samvittighed om at vise hensyn til andre mennesker, og jeg synes faktisk, at det går rigtig godt.

Byrådet skal behandle forslaget til marts.