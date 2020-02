Plejecenter indfører kollegamotion: - Det giver god energi

På pleje- og demenscenter Fuglsanggården i Grenaa var der mandag formiddag kick-off på et toårigt projekt, hvor personalet skal til at dyrke kollegamotion i arbejdstiden.

Fuglsanggården er én af de seks virksomheder i Danmark, der er blevet udvalgt til at deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds pilotprojekt ’Flere Aktive Arbejdspladser’.

Personalet på Fuglsanggården spiller blandt andet floorball i arbejdstiden.

Det var plejecenterleder på Fuglsanggården, Helle Thomsen, der valgte at tilmelde sin arbejdsplads projektet.

- Det er fedt at kunne være med til at fremme, at vi får flere motionsaktiviteter i hverdagen. Jeg er spændt på det, og jeg håber, at det også får personalet til at blive mere aktive i deres privatliv, siger Helle Thomsen.

Bedre fysisk og mental sundhed

Formålet med projektet er at forbedre den fysiske og mentale sundhed hos voksne, erhvervsaktive danskere ved at skabe flere aktive arbejdspladser.

De ansatte skal under projektet dyrke en times kollegamotion om ugen i arbejdstiden.

00:45 VIDEO: På Plejecenter Fuglsanggården i Grenaa er der fra i dag motion i arbejdstiden. Det skal være med til at højne arbejdsglæden og styrke fællesskabet de ansatte imellem.

Og medarbejderne er positive over for projektet.

- Det er fedt. Når man har været på arbejde i nogle timer eller lige er mødt ind, så giver det en helt anden energi til arbejdsdagen, hvis man lige laver nogle øvelser og får pulsen op og grint med sine kollegaer, fortæller Malou Jensen, der er psykomotorisk terapeut ved Fuglsanggården.

Skaber sammenhold

Udover at skulle forbedre sundheden hos personalet, skaber den daglige motion i arbejdstiden et bedre sammenhold blandt kollegaerne.

- Folk har været meget positive, og det giver helt sikkert et særligt sammenhold kollegaerne imellem. Jeg synes, det er en win-win situation, siger Susanne Aabenhuus Rasmussen, der er kost- og ernæringsassistent ved Fuglsanggården.

De ældre på Fuglsanggården bliver også inddraget i aktiviteterne.

Og selvom projektet kun varer i to år, så håber personalet, at det er noget, der er kommet for at blive.

- Efter vi så småt har været i gang i noget tid, kan jeg allerede mærke, at jeg har fået det bedre i mine skuldre. Det føles allerede ligeså naturligt at dyrke motion i arbejdstiden, som det gør at klæde om til sit arbejdstøj. Jeg regner med, at det fortsætter efter prøveperioden, fortæller Susanne Aabenhuus Rasmussen.

Projektet er støttet med 3,3 millioner af TrygFonden og løber frem til den 2. januar 2021.