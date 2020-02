Fanget i fordelingsspil: Frygter for specialtilbuds fremtid

Førhen kunne Sebastian Torstein Løgstrup Hansen gå direkte ind på værelset, smide sig på sengen og tage dynen op over hovedet, når han kom hjem fra skole.

- Nogle gange faldt han i søvn og vågnede først morgenen efter, siger hans mor Birgitte Løgstrup Hansen.

Læs også Molskroen hædres med nystiftet pris – men stjernen udeblev

Han har diagnosen infantil autisme, og da skolelivet spidsede til på Allingåbro Skole, blev Sebastian Torstein Løgstrup Hansen tilbudt ekstra specialundervisning. Derfor har han i hele 6. klassetrin været tilknyttet skolens lillegruppe.

- Det er helt enormt, hvad der er sket fagligt og socialt. Han klarer sig rigtig godt i skolen, og han kan være social, når han kommer hjem, siger Birgitte Løgstrup Hansen.

Bekymrede høringssvar

Lillegruppen er et sted, hvor elever med specielle behov kan komme og få et pusterum og ekstra voksenhjælp, indimellem at de deltager i undervisningen sammen med deres klasse. Det er en måde at inkludere eleverne, samtidig med at deres behov bliver mødt.

Bestyrelsen for Børneby Nord, der også dækker skolen i Allingåbro, er bekymret for, om indsatsen med at inkludere elever i de mindre klasser kan fortsætte.

Læs også Plejecenter indfører kollegamotion: - Det giver god energi

Børneby Nord står i første omgang til at miste mellem 2,9 til 2,4 millioner kroner til specialundervisning om året fra 2021.

- Det vil betyde en helt uoverskuelig forringelse af mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer i almenskole, står der i høringssvar fra børnebyens bestyrelse.

Udvalgsformand: Ny fordeling nødvendig

Frygten for forringelserne kommer, fordi kommunalbestyrelsen efter alt at dømme vedtager en ny model til fordeling af midler til specialundervisning senere tirsdag.

Den nye model flytter penge til Auning Skole og Søren Kanne Børneby, som dækker Grenaa-området.

De to skoler huser kommunes eneste 7.-9. klasser, hvor der er brug for ekstra specialundervisning i de ældste klassetrin, lyder det fra børne- og ungeudvalgsformand Mads Nikolajsen (SF).

- Både i Norddjurs og på landsplan har det vist sig svært at inkludere elever i de ældste klasser. Specialundervisningen på Auning Skole og Søndre Skole (en del af Søren Kanne Børneby red.) er blevet underprioriteret igennem nogle år, og det tager vi nu højde for med den nye model, siger han.

Formand for børne- og ungeudvalget, Mads Nikolajsen (SF) mener, at det er nødvendigt at lave på fordelingsmodellen, så skoler med de ældste klassetrin får flere penge til specialundervisning. Foto: Thomas Gam Nielsen

Derfor bliver der flyttet mellem 4-4,7 millioner kroner fra Børneby Nord og Børneby Midt til Auning Skole og skolerne i Grenaa-området, fordi puljen til specialundervisning i første omgang ikke bliver større.

Læs også Plejecenter indfører kollegamotion: - Det giver god energi

Alligevel mener udvalgsformand Mads Nikolajsen, at succesfulde inklusionstiltag som eksempelvis lillegruppen i Allingåbro ikke bliver stoppet.

Først skal ekstra midler fra årets finanslov nu og her lukke hullet, som den nye fordeling efterlader.

- Og så har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget, at vi skal prioritere hele skoleområdet i budgettet for 2021, siger Mads Nikolajsen.

Men kan du love de to skoleområder, at de vil få det samme tilbage, som de nu står til at afgive til de andre skoledistrikters specialundervisning?

- Jeg kan ikke sætte beløb på løfterne, men det er vigtigt, at modellen moderes for de berørte skoler. Eksempelvis viser lillegruppen på Allingåbro Skole tydeligt, at en tidlig indsats giver pote. Det bliver afgørende, at den type indsatser kan fortsætte videre frem.

Læs også Hårdt prøvet kommune fyrer endnu flere lærere

Hvorfor så omfordele pengene nu og give de berørte løfter om, at der vil komme penge til at dække det, som nogle af skolerne står til at miste?

- Fordi vi er nødt til at styrke indsatsen med specialundervisning i de ældste klasser, og så har vi forpligtiget hinanden på, at skolerne skal have større vægt i det næste budgetforlig.

Mor til Sebastian: Jeg håber, andre kan få det samme tilbud

I dag går Sebastian Torstein Løgstrup Hansen i 6. klasse, og da Allingåbro Skole ikke har 7.-9. klasse, så skal han videre efter sommerferien.

Alligevel er hans mor glad for det år, han når at få i skolens lillegruppe.

Sebastian Torstein Løgstrup Hansen har haft stor gavn af lillegruppen på Allingåbro Skole. Før kunne han ikke overskue fritidsaktiviteter efter skole, men nu går han til skydning en gang om ugen. Foto: Privat: Birgitte Løgstrup Hansen

Det har allerede gjort ham til et gladere barn, der samtidig har bevaret kontakten til sin klasse på skolen.

- Hvis ikke tilbuddet havde været der, så var det værst tænkelige, at han slet ikke ville være kommet i skole, fordi han ikke kunne klare rammerne. Man kunne tabe sådan én som Sebastian på gulvet, siger Birgitte Løgstrup Hansen.

Læs også Massive vandmængder: Politikere vil bruge flere millioner på nye klimaløsninger

Hun kan sagtens forstå ønsket om at få ekstra midler til specialundervisning i de ældre klasser, men hun er bange for, hvad det betyder, hvis pengene hentes fra andre børn med særlige behov.

- Eleverne med behov her i vores område af Norddjurs Kommune findes stadigvæk, og byrden fra dem vil kunne blive større, hvis man ikke har midlerne til at hjælpe dem her, siger hun.