Massive vandmængder: Politikere vil bruge flere millioner på nye klimaløsninger

Det kommer fra havet og åen, og i løbet af de sidste par dage, i den grad også fra oven. Grenaa er lagt ned af vand.

Det har nu fået Næstformand i Norddjurs Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Niels Basballe (S), til at tage affære.

- I går aftes ved otte-tiden var jeg nede for at tage billeder. Der stod vandet helt op til broen over åen, så der ingen passage var, og vandet var lige ved at gå over bredderne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Næstformand i Norddjurs Kommunes Teknik- og MIljøudvalg, Niels Basballe, mener, at der skal tages handling nu.

Holger Laursen bor i Grenaa, hvor disse dages store vandmængder er kommet bag på ham.

- Det er jo helt klart, at det bliver værre og værre. Det er på tide, at man får lavet noget nu. Ellers går der for lang tid, og så ender det i glemmebogen igen, siger Holger Laursen til TV2 Østjylland.

Mandag gik vandmængderne næsten op til hans terrasse.

Mandag oplevede åen i Grenaa forhøjede vandstande.

8,5 millioner kroner til klimaløsninger

For fire år siden fik Nord- og Syddjurs Kommune bevilliget 8,5 millioner EU-kroner til at klimasikre Grenaa by og å. Man er endnu ikke blevet enige om, hvad de penge skal bruges til.

- Det er jo en stor proces, men jeg kan nok godt blive lidt utålmodig, siger Niels Basballe, som gerne så, at processen snart blev skudt i gang.

- I stedet for at tale om det, og at der ikke sker noget, så er det bedre at komme i gang. Vi skal have nogle workshops – finde ud af hvad der skal laves, hvordan det kan laves, og hvad det vil koste, siger Niels Basballe.

Konkret peger han på, at den tørlagte sø Kragsø på ny skal tage vand, og på den måde fungere som en ’buffer’-sø, hvor eventuelt overskydende vand fra havet og åen kan løbe ud ved hjælp af en sluse.

Den ellers tørlagte sø Kragsø bringes nu i spil som bud på ny klimaløsning i Grenaa.

- Jeg tror, at det er en overkommelig opgave. Vi kan selvfølgelig ikke klare det alene. Vi skal have noget hjælp ude fra, men det er vigtigt, at vi kommer i gang nu, siger Niels Basballe.

