Søren klipper ulovlige valgplakater ned på partiernes regning

Koster 300 kroner at fjerne plakat

Når kommunen opdager en ulovlig ophængt valgplakat, bliver politikeren kontaktet. Men er der ikke sket noget efter 24 timer, så kommer Søren her igen ud – denne gang for at fjerne den.

Nogle gange vurderes det dog, at valgplakaten skal ned med det samme.



Fjernelse af valgplakater koster op mod 300 kroner per styk, så der er altså en god motivation til at få sat dem op korrekt fra begyndelsen.

Et af de partier, der har fået flere ulovligt ophængte plakater taget ned, er Radikale Venstre Aarhus.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har været gode nok til at hænge dem op. Det kan jeg kun beklage. Der sker desværre fejl, siger Klaus Bach Trads, lokalformand for partiet.