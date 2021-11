Samtlige partier bakker op om ny borgmester

Forud for valget håbede kommunens største parti, at siddende borgmester Nils Borring (S) kunne få yderligere fire år for bordenden i kommunalbestyrelsen. Men sådan skulle det altså ikke gå.

- Vi er dog bevidste om, at vi har fået mere end hver 3. stemme og er langt det største parti. Derfor har vi en naturlig ambition om at få mest mulig indflydelse. Med fire formandsposter i stående udvalg samt formandsposten i Det særlige børne- og ungeudvalg mener vi, at vi har et godt afsæt for at skabe resultater i det nye byråd, siger Isabell Friis Madsen.

Lars Storgaard (K) blev en noget overraskende vinder af kommunalvalget i Favrskov, da han red på den landsdækkende konservative bølge og fik et fantastisk valg. Socialdemokratiet og siddende borgmester Nils Borring blev godt nok største parti, men til sidst stod det klart, at de blå partier havde vundet flertal.

VIDEO: Se en betuttet Lars Storgaard (K) tage magten i Favrskov.