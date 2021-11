Norddjurs får ny borgmester

Norddjurs Kommune får ny borgmester, og det bliver Venstres Kasper Bjerregaard.



Derudover bliver Benny Hammer (K) ny viceborgmester og Jens Meilvang (LA) formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Vi kunne have diskuteret i mange nætter endnu, og det orkede jeg ikke, siger Benny Hammer (K), der dog er glad for, at Norddjurs nu har et blå flertal.