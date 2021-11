Maskevalg efter høje smittetal

En af dem, der tirsdag formiddag kommer for at stemme, er Bent Gissel, der er pensionist.

- Jeg er lidt nervøs for, når nu skolen har været næsten lukket, og det undrer mig også lidt, at man ikke har flyttet valgstedet et andet sted hen, siger Bent Gissel, der synes, kommunen skulle have overvejet andre løsninger.

- Jeg synes måske godt, man kunne have fundet nogle forsamlingshuse i området og brugt dem i stedet for at vi skal herop, hvor smitten er, siger Bent Gissel gennem mundbindet.