Valgforbund: Dem trykker dit parti hånd med

Hvem stemmer du på til kommunalvalget 2021?

Svaret på spørgsmålet er ikke så simpelt endda, for en ting er, hvor du sætter dit kryds, mens det kan være en anden sag, hvem der høster din stemme.

I Horsens Kommune kan en stemme på Venstre for eksempel blive til gavn for Nye Borgerlige, kristendemokraterne, Det Konservative Folkeparti eller Maren Spliid Gruppen.

På samme måde kan en stemme på Enhedslisten i Odder også komme SF og Radikale Venstre til gode.

Det skyldes, at mange af partierne i samtlige 10 østjyske kommuner samt i region Midtjylland har indgået valgforbund på kryds og tværs.

Hjælp til de små

Valgforbundene kan hjælpe mindre partier med at få noget ud af stemmerne. Ved at slå pjalterne sammen kan eksempelvis tre små partier, der ikke hver især får stemmer nok til et mandat, pulje deres stemmer, og er der samlet set stemmer nok til et mandat, få partiet med flest stemmer plads i byrådet.