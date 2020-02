Landmand idømt fængsel for grov dyremishandling

En sag, der begyndte med et uanmeldt besøg på en landejendom mellem Juelsminde og Horsens i oktober 2017, fik sin foreløbige afslutning i retten tirsdag.

En 63-årig landmand var anklaget for grov dyremishandling, efter kontrollører fra Landbrugsstyrelsen fandt en række døde dyr og otte stærkt afmagrede kreaturer af racen Limousine på adressen.

Han forklarede, at 'alt hvad han rørte ved i 2017 gik galt', høsten var dårlig, han var stresset og havde det psykisk dårligt, og han kunne derfor ikke overskue tingene. Sydøstjyllands Politi

Tirsdag blev landmanden så dømt for dyremishandling. Han fik en kombinationsdom på tre måneders fængsel, hvoraf de 30 dage skal afsones, og de 60 dage blev gjort betinget.

Han blev samtidig betinget frakendt retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med produktionsdyr i en periode på tre år fra endelig dom.

Havde ikke overskuddet

Kort sagt betyder det, at han kun bliver frakendt retten til at have med dyr at gøre, hvis han inden for tre år straffes for noget lignende.

- Retten lagde vægt på at det var en meget grel sag, hvor udgangspunktet er ubetinget fængselsstraf og ubetinget rettighedsfrakendelse, men da tiltalte var ustraffet, og da sagen havde været længe undervejs, fandt retten det forsvarligt at gøre dommen delvist betinget, siger anklager Lone Petri Kristensen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Under retssagen har manden forklaret, at det var på grund af manglende overskud, han ikke behandlede dyrene ordentligt.

'Alt gik galt'

- Han forklarede, at 'alt hvad han rørte ved i 2017 gik galt', høsten var dårlig, han var stresset og havde det psykisk dårligt, og han kunne derfor ikke overskue tingene, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Han slap dog altså med en betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med produktionsdyr.

Tiltalte nævnte desuden, at han i dag ikke ejer nogen produktionsdyr og heller ikke har til hensigt at holde dyr igen. Sydøstjyllands Politi

Retten lagde nemlig vægt på, at den 63-årige landmand før, under og efter gerningstidspunktet har været ansat som medhjælper på en anden gård, hvor han har passet dyrene upåklageligt.

- Tiltalte nævnte desuden, at han i dag ikke ejer nogen produktionsdyr og heller ikke har til hensigt at holde dyr igen, lyder det fra politiet.

Den nu dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.