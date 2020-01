GALLERI: Se de bedste Puch Maxi-portrætter

Lørdag efterlyste Danmarks Industrimuseum billeder af folk med deres Puch Maxi, og alene de første 24 timer fik de mere end 250 billeder tilsendt. Og det var mere end museumsinspektørens mailkonto kunne klare.

- Det vælter ind med mails. Efter jeg havde fået de første 200 billeder, brød min mailboks sammen. Så lige nu kan jeg ikke få adgang til dem, så jeg kan få skrevet tak til folk, siger museumsinspektør David Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Billederne skal bruges til at udsmykke museets knallertværksted for børn, som åbner til februar. Her kan børnene samle 3D-printede modeller af Puch Maxi-motoren og på den måde lære om forbrændingsmotorer.

På TV2 ØSTJYLLAND's Facebook-side er vi det seneste døgn blevet bombarderet med billeder og kommentarer fra folk med gode Puch Maxi-minder. Vi har samlet nogle af de bedste herunder.

Finn Asserbo har lavet en Puch Maxi med jetmotor. Foto: Finn Asserbo

Dorthe Møller med hunden og en nyvasket knallert. Den kørte 45 km/t og kunne dermed køre fra drengene, selvom hun drømte om en 3-gears Puch. Billedet er fremkaldt i 1978. Foto: Dorthe Møller

Anne-Marie Davidsen og veninden Linda Petersen har lavet deres egen lille Puch Maxi-klub. Her er formand og næstformand på tur. Foto: Anne-Marie Davidsen

Flere har brugt deres Puch Maxi på bryllupsdagen. Her røg kjolen op i Tuborg-kassen, og ifølge Michelle Borum Paarup var det den bedste Puch Maxi-tur nogensinde. Foto: Michelle Borum Paarup

Billedet her er fra omkring 1987. Det viser Susanne Boysen Jepsens veninde, Connie, på en Puch Maxico, der var speciallavet til fodbold-VM i Mexico. Foto: Susanne Boysen Jepsen

Torben Andersen var en af foregangsmændene, da Puch Maxi-knallerten kom til Danmark. Her har han taget en Puch Hero med på tur i Indien. Foto: Torben Andersen

Elisabeth Busk brugte knallerten til og fra arbejde. Billedet her er fra 1970'erne. Foto: Elisabeth Busk

Flere steder i landet er der lavet Puch Maxi-klubber. Blandt andet de selvudnævnte "knallert-rockere" fra Lonesome Cowboys Midtjylland, der dog kun er til fis, ballade og masser af kys og krammere. Foto: Kevin Rahbek Petersen

Stianne Munkholm på sin Puch Maxi i 1985. Foto: Stianne Munkholm

Asger Holst Hellberg har indrettet et lille Puch Maxi-museum i sin kælder. Foto: Asger Holst Hellberg

Her er det Puch Sydfyn, der er taget ud i det blå. Foto: Oliver Laursen

Billedet her af Charlotte Elfving på Puch Maxi er fra 1981. Foto: Charlotte Elfving

Foto: Kent Kjerkegaard

Foto: Frank Nørgaard

Foto: Kasper Riis Nielsen

Foto: Lars Henrik Sørensen

Foto: Lars Ventzelsen

Foto: Martin Dømler Blankholm