Du er for lækker: Gaderne er fyldt med glade budskaber

Du er for lækker. Du ser godt ud. Et lille skridt er også et skridt.

Hvis man går en tur i Horsens i disse dage og kigger ned, bliver man mødt en af masse positive budskaber skrevet med kridt på fliser, sten og fortov.

Jeg har ikke plads til alt den kærlighed og glæde, jeg er fyldt op med. Kamilla Stilling, Horsens.

Bag de mange glade budskaber står Kamilla Stilling, der har en mission. Hun vil gøre Horsens til humørets by.

- Jeg er 1,58 høj og jeg har ikke plads til alt den kærlighed og glæde, jeg er fyldt op med. Derfor vil jeg gerne dele ud af den til Horsens, siger Kamilla Stilling til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber, at citaterne kan få folk til at nyde øjeblikket.

- På Instagram og Facebook er mange vilde med citater, og de får sindssygt mange likes og kommentarer. Mange går med deres telefoner i hånden og kigger ned i jorden, og hvis man så kan se, at der står noget ægte på jorden, kan man måske få dem til at stoppe op og være lidt i nuet, siger Kamilla Stilling.

"Du er elsket" står der på en af fliserne i Horsens. Foto: Kamilla Stilling

Vil starte bevægelse

For en uge siden tog hun farvekridt i hånden og begyndte at skrive de søde beskeder. Først på Sønderbrogade, men der var flere, der ville med ud og tegne.

- Jeg var så heldig, at der var nogen, der ville med ud og skrive med kridt kl. 8 om morgenen. Så kom de med og vi skrev på hele Søndergade, siger hun.

Siden da har hun oprettet en gruppe på Facebook, hvor hun vil samle folk, der vil være humør-ambassadører.

- Det bliver sådan en gruppe, hvor vi spreder godt humør i Horsens, siger hun.

Hvis verden er trist og grå, så kom glimmer på - det er de ord, Kamilla Stilling lever efter. Privatfoto.

Er verden trist og grå, så kom glimmer på

Kamilla Stilling har tidligere været ramt af stress, og derfor betyder det meget for hende, hvis hun kan give andre mennesker et smil på læben.

- For nogle år siden havde jeg stress, og der var verden trist og grå. Jeg gik en masse ture, og der var ikke nogen, der havde skrevet gode beskeder, men mange smilte og det betød rigtig meget for mig, siger hun.

Budskaberne skal få folk til at nyde nuet. Foto: Kamilla Stilling

Hun fortæller, at hun lever efter mantraet, at "hvis verden er trist og grå, så kom glimmer på", og derfor fylder hun nu gaderne med glade beskeder.

- Det er bare mit indtryk at folk er super glade og sjove og det ser vi ikke altid i hverdagen, fordi vi er så fokuserede på os selv.

Også foran rådhuset er der blevet skrevet en opmuntrende besked. Foto: Kamilla Stilling