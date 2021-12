Drikkevandet forurenet på lille ø

Skal beboere, der har drukket vandet i mellemliggende periode, være bekymrede?

- Nej. Kimtal ved 22 grader er ikke sammenligneligt med coliforme bakterier og fækalbakterier. Det er usædvanligt, hvis man bliver syg af det. Det er for at være på den sikre side og for at tage hensyn til de svageste, at Styrelsen for Patientsikkerhed melder det her ud, siger Ole Texel.

Der er taget nye vandprøver fredag, og viser de, at kimtallet ikke længere er forhøjet, kan der snart åbnes for hanerne igen.

- I allerheldigste fald kan vi melde ud søndag eller mandag, at man gerne må drikke vandet igen. Ellers skal vi i gang med at undersøge de steder, hvor vi måtte mistænke, at forureningen stammer fra, siger Ole Texel og understreger, at det i sidste ende er Styrelsen for Patientsikkerhed, der bestemmer, hvornår anbefalingen kan ophæves.

Det understreges, at vandet fortsat kan bruges ukogt til eksempelvis tøjvask og kogning af kartofler.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik bor der 163 personer på Endelave.