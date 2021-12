Advarer inden nytårsaften: Vejret kan gøre krudtet farligere

Rundt om i landet kan nytårsaftensdag byde på regn og let til frisk vind.

Det betyder blandt andet, at man skal være særligt opmærksom på at holde afstand, hvis man skal ud og skyde fyrværkeri af.

Det fortæller teamleder hos Sikkerhedsstyrelsen Lene Nørskov Svensson.

- Vi vil anbefale, at man øger den afstand, man normalt har til for eksempel brandbar vegetation og stråtækte huse, når det blæser.

- Det er simpelthen for at mindske risikoen for skader, siger hun.

Generelt anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man fordobler sikkerhedsafstanden, når det blæser over fem meter i sekundet.