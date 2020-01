Store køproblemer skal løses med ekstra spor til motorvej

Et nyt højresvingsspor skal etableres ned til E45 i sydlig retning ved Søften nord for Aarhus. Foto: Google Street View

Mange østjyske bilister har prøvet det. At holde i kø nord for Aarhus. Især hvis man kommer kørende fra byer som Hinnerup og Søften. Det trængselsproblem forsøger Favrskov Kommune nu at løse.

I budgettet for de kommende år har man afsat fire mio. kr. til at forbedre trafikafviklingen på Århusvej ved Søften. Det vil man gøre med en såkaldt shunt, som består af et 200 meter langt højresvingsspor til motorvej E45 i sydlig retning.

- I dag er rundkørslen til tilkørselsrampen ofte skyld i kø i morgen- og eftermiddagstimerne. Med et nyt højresvingsspor håber vi på at kunne afvikle trafikken hurtigere, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov, Anders G. Christensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans udvalg var i sidste uge med til at godkende projektet, som nu blot kræver endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Rundkørslen, som i dag skaber meget kø, ligger lige ved E45, og herfra kan bilister køre mod Aarhus centrum eller mod E45 i sydlig eller nordlig retning. Foto: Google Maps

Står færdigt i 2020

Faktisk er et sådan anlæg en statslig opgave for Vejdirektoratet, men her har man travlt for tiden med en undersøgelse af mulighederne for at udvide E45 mellem Aarhus S og Aarhus N.

- Derfor har vi påtaget os opgaven, og vi håber, at anlægget kan være færdigt i slutningen af 2020. Så kan pendlerne formentlig fremover komme hurtigere ud af kommunen. Det vil gavne både borgere og erhvervsliv, siger Anders G. Christensen.

Det svarer til ca. 7 minutters tidsbesparelse i gennemsnit pr. trafikant om morgenen. Favrskov Kommune

I første omgang vurderede Vejdirektoratet, at shunten ville koste 8,5 mio. kr. at bygge, men Favrskov Kommune er overbevist om, at det kan gøres væsentlig billigere og inden for det afsatte beløb på fire mio. kroner.

Samtidig har kommunen været inde og vurdere effekten af anlægget.

Sparer 7 minutter hver morgen

- Omtrent 25 pct. af trafikken på Århusvej i retning mod Aarhus kører fra til E45 i sydlig retning. Vejdirektoratet har fået udført trafiksimuleringer, der viser, at anlæg af en shunt vil reducere den samlede forsinkelse om morgenen fra kl. 7.15 til 8.15 med 133 timer pr. dag. Det svarer til ca. 7 minutters tidsbesparelse i gennemsnit pr. trafikant om morgenen, lyder det fra Favrskov Kommune.

Anders G. Christensen hører selv fra bilister, der kører på Århusvej ved Søften om morgenen, at det nogle gange kan tage op til en halv time at køre den forholdsvis korte strækning fra Hinnerup til motorvejen.

Trafikanter, der skal mod syd på E45, vil få den største tidsbesparelse, fordi de kan køre uden om køen, når de nærmer sig rundkørslen.

De øvrige trafikanter vil også få en tidsbesparelse, fordi man fjerner en fjerdedel af trafikken ind i rundkørslen på Århusvej.