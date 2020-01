Letbanen kører for sjældent til Djursland: - Det er en skandale

Det kan ikke passe, at Letbanen stadig kun kører til Djursland en gang i timen. Sådan lyder kritikken i dag fra borgerne og politikere i Trustrup. De vil have halvtimesdrift - hellere i går end i morgen Video: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Borgere og politikere på Djursland er mildest talt frustrerede over, at Letbanen endnu ikke kører som planlagt.

- Jeg synes rent ud sagt, at det er en skandale, lyder det fra Karin Kristensen, der er beboer i byen Trustrup.

Efter planen skulle Letbanen køre to gange i timen fra og med 2018, men den kører stadigvæk kun én gang i timen. Og det er ikke acceptabelt, lyder det fra politikere i både Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Mads Nikolajsen fra SF i Norddjurs Kommune viser her på Trustrup Station, at der er to spor, men det er kun forbindelsen til spor 1, der virker, og derfor kan letbanen kun køre til Djursland én gang i timen.

- Det er pinligt, at vi er stillet halvtimedrift i udsigt i 2018, og i 2020 fortæller regionen og Aarhus Kommune, at de følger det nøje, men de har ikke en dato, siger Mads Nikolajsen, der er medlem af byrådet i Norddjurs Kommune for SF til TV2 ØSTJYLLAND.

- Arbejdet var planlagt til for to år siden, og vi har i årevis arbejdet for krydsningsspor og for halvtimedrift, men det kan stadig ikke lade sig gøre, så det er for dårligt, siger byrådsmedlem i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har ikke et slag på tasken. Michael Borre, Direktør, Aarhus Letbane

Problemet er, at stationen i Trustrup skal bygges om, for at togene kan passere hinanden, men hvornår det sker, er der ingen, der kan svare på.

- Jeg har ikke et slag på tasken, men jeg ved, at vi er ret tæt på at have lavet en aftale med leverandørerne, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane.

Læs også Uheld påvirker letbanetrafik: Aflysninger og større forsinkelser

Politikere prioriterer det

Hellere ikke Region Midtjylland, der har det politiske ansvar for Aarhus Letbane, kan give et mere præcist svar, men de afviser, at det handler om, at de ikke prioriterer forbindelsen på Djursland.

Anders Kühnau er formand for Region Midtjylland for Socialdemokratiet.

- Der er ikke tale om prioritering. Der er tale om, at man ikke er kommet i mål endnu. Og det har jeg en forventning om, at man kommer, fordi det er noget, vi har prioriteret politisk, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal kunne stole på, at letbanen stort set altid kommer. Ellers kan man ikke bruge den til at tage i skole eller på arbejde. Anders Kühnau, formand, Region Midtjylland, Soc.dem.

Han erkender dog, at letbanen ikke kører tilfredsstillende på Djursland, og at det er svært at regne med den.

Læs også Mand stukket ned ved letbane-station i Aarhus

- På Grenåbanen er vi ikke i mål endnu, og for at vi kan komme det skal vi op på et højere niveau i forhold til rettighed og i forhold til aflysninger. Man skal kunne stole på, at letbanen stort set altid kommer. Ellers kan man ikke bruge den til at tage i skole eller på arbejde, siger han.

Han tilføjer, at det ser bedre ud, når det gælder strækningen mod Odder, og den del af letbanen, der kører i Aarhus midtby.