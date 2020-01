Uheld påvirker letbanetrafik: Aflysninger og større forsinkelser

Der er sket et uheld med et letbanetog og en personbil involveret i Aarhus.

Tirsdag morgen er der sket et sammenstød mellem en personbil og et letbanetog i krydset ved Mejlgade i Aarhus. Uheldet får store konsekvenser for driften.

Det fortæller Letbanens direktør, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er et kedeligt sted for os, at der sker et uheld. For det betyder, at vi lige nu ikke kan køre på den indre strækning i Aarhus. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

- Det er et kedeligt sted for os, at der sker et uheld. For det betyder, at vi lige nu ikke kan køre på den indre strækning i Aarhus, og togene kan heller ikke køre mod Grenå, sagde han kl. 8.30.

Siden er togene igen begyndt at køre på den indre strækning og mod Grenå. Men der forventes større forsinkelser og aflysninger frem til kl. 9.40.

Ingen kommet til skade

Der skulle eftersigende kun være sket materielle skader på toget og bilen i forbindelse med uheldet.

- Ingen personer er kommet noget til, bekræfter kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Formentlig skete sammenstødet, da bilen kørte ind foran Letbanen, lyder det videre fra politiet.

Det forventes, at driften efter kl. 9.40 igen vil køre planmæssigt.

Midttrafik opfordrer de rejsende til at holde sig orienteret om forsinkelser og aflysninger på midttrafik.dk, Midttrafik live eller rejseplanen.dk.

Uheldet er sket i krydset, hvor Mejlgade går over Nørreport i det centrale Aarhus. Foto: Google Maps