Sad fire timer i kø: Smitteopsporingen lagt ned af travlhed

Fire timers telefonkø. Men ingen i den anden ende.

Det var resultatet, da Søren Hjørlund fra Hinnerup sammen med sin kone onsdag prøvede at komme i kontakt med smitteopsporingen.

Mange ubesvarede spørgsmål

Parrets søn blev sendt hjem fra skole med en positiv kviktest. Herefter fik familien også to positive PCR-test. Da de ikke selv blev kontaktet af smitteopsporingen, besluttede de sig derfor for at ringe ind selv.

Efter to timer i kø på telefonen bliver de smidt af. De giver det endnu et forsøg, men bliver igen smidt af efter to timer i kø – da de var kommet op som nummer fire i køen.