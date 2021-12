Vil have aldersgrænsen hævet: - Færre vil ende i alkoholisme

Men hvis aldersgrænsen hæves, tror du så ikke, at børnene bare får ældre personer til at købe varerne for dem?

- Jo, og det må man gerne. Det er en del af pointen, for er der en ældre inde over, er der mulighed for, at indtaget bliver mere ansvarligt, siger han og fortsætter:

- Der er en sandsynlighed for, at der er ældre personer med til den fest, der indkøbes alkohol til. Så kan det være, at den unge eksempelvis ikke drikker lige så meget på lige så kort tid.