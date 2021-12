Efter stor debat: 1,4 milliarder afsættes til ny vej

Skal en ny rute 26 mellem Aarhus og Viborg gå nord eller syd om Lading Sø ? Det er nu igen til diskussion. Borgerne i området nord for søen troede ellers den beslutning var klappet af for længst, og at de slap. Den konklusion er borgerne i syd dog ikke enige i. Og det skaber tvivl og bekymring.