Bil hejst 17 meter op i luften: Konflikt blusser op igen

Vil undgå mudderkastning mellem kommuner

Tilbage for 10 år siden blev der brugt omkring 25 mio. kroner på en VVM-undersøgelse – ligesom staten også har overtaget 11 ejendomme.

Hos lokalrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede vil man gerne have, at det bliver undersøgt igen, hvor det er bedst at placere en vej i dag.

- Vi vil hellere dialogen, end hvis nogle kaster mudder over kommunegrænsen. For os er det enormt vigtigt, at det her kommer til at bygge på de fakta, som ligger i sagen, og hvad det reelt handler om, siger Else Thomsen.

Hun tror, at deres modstand, og opmærksomheden på sagen vil få politikerne på andre tanker.

- Jeg tror faktisk, det rykker noget. Vi ønsker ikke at ødelægge natur eller spilde folks penge på et forkert projekt, siger Else Thomsen.

Torsdag klokken 19.00 afholder lokalrådet et borgermøde, hvor de har inviteret politikere og andre interessenter.