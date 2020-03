Ny kommune indfører særligt forbud i trafikken – svært at kontrollere

Det er ikke lovligt at holde længe med din bil i tomgang. I nogle kommuner. Reglerne er nemlig forskellige fra sted til sted, og nu ventes endnu en kommune at indføre et særligt forbud.

Lokalpolitikerne i Favrskov skal tage stilling til et forslag om at fastsætte regler for, at et motordrevet køretøj ikke må holde med motoren i gang længere end højst nødvendigt og maksimalt i ét minut.

Hvis en bil altid holder i tomgang det samme sted, så rykker vi ud og giver en bøde. Anders G. Christensen (V), formand Teknik- og Miljøudvalget, Favrskov

- Vi håber først og fremmest på, at forbuddet kan få en præventiv effekt, så folk tænker over det. Det vil gavne miljøet, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders G. Christensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han medgiver samtidig, at et sådan forbud kan blive svært at håndhæve og kontrollere.

Optimalt set skal der afsættes medarbejdere til at tage imod tip fra borgere, der ser biler i tomgang. Eller der skal være folk på job på steder med stor risiko for tomgangsholdende biler.

- Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt med kontrol, for den kan være vanskelig at lave. Der er også nødt til at blive dokumenteret med film, at bilen holder i tomgang mere end ét minut, forklarer Anders G. Christensen.

Koster en bøde

Lokalpolitikeren kunne dog godt forestille sig, at kommunens folk kan rykke ud, hvis forretningsdrivende eller andre borgere melder ind med store problemer hos en bilist.

- Hvis en bil altid holder i tomgang det samme sted, så rykker vi ud og giver en bøde, slår han fast.

Især i villakvartererne, hvor lastbiler og varebiler holdt i tomgang i længere tid. Vi har også oplevet busser, der holdt i tomgang i længere tid. Det er unødig forurening. Kim Lykke Jensen (SF), formand for natur, teknik og miljø, Syddjurs

Teknik- og Miljøudvalget forventes at vedtage forbuddet på det næste møde torsdag.

Tidligere har andre lokalbestyrelser i de østjyske kommuner vedtaget lignende forbud.

I 2018 kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at Syddjurs Kommune vedtog et tomgangsregulativ, der ligesom det, der formentlig kommer i Favrskov, gjorde det ulovligt at lade motoren køre i mere end ét minut.

- Hidtil har det været fuldstændig ureguleret i Syddjurs, sagde Kim Lykke Jensen (SF), der er formand for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Kim Lykke Jensen (SF), formand for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

Tomgang på villaveje

Årsagen til, at tomgangsproblematikken blev taget op her, var, at kommunen havde oplevet store tomgangsproblemer.

- Især i villakvartererne, hvor lastbiler og varebiler holdt i tomgang i længere tid. Vi har også oplevet busser, der holdt i tomgang i længere tid. Det er unødig forurening, sagde Kim Lykke Jensen.

Dengang modtog forvaltningen i Syddjurs mange henvendelser om køretøjer, der holdt i tomgang.

- Det er ikke en sjælden henvendelse. Det er bestemte steder, hvor det er et problem. For eksempel skolebusser, der holder i tomgang i 5-10 minutter, forklarede Kim Lykke Jensen.

Klagerne drejede sig primært om større køretøjer.

- Men i mine øjne er det også et problem i forhold til private, der går ud og starter deres bil og lader den tø op i stedet for at skrabe is, sagde Kim Lykke Jensen.

Regler bør være mere ensartet

Hos FDM så man gerne, at kommunerne havde de samme regler i forhold til tomgang, da det forvirrer mere end gavner, når de er forskellige.

- Det er helt utilfredsstillende med forskellige regler, da ingen bilister kan forventes, at kunne sætte sig ind i forskellige regler fra kommune til kommune, har Torben Kudsk, afdelingsleder i FDM, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor efterlyser FDM mere ensartet regler i alle kommuner.

I 2018 så overblikket over reguleringerne således ud. Snart kommer Favrskov formentlig også på som en af de kommuner med forbud.