Horsens lejer forsvarsspiller i Gambia

Horsens-træner Bo Henriksen er imponeret over det, han har set fra forsvarsspilleren James Gomez. Foto: Michael Just

Forsvarsspilleren James Gomez spiller i AC Horsens i resten af sæsonen.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at den 18-årige midtstopper er hentet til på en lejekontrakt, der gælder frem til sommer.

Det minder lidt om casen med Bubacarr Sanneh, hvor vi kunne se potentialet og lejede ham med forkøbsret, hvorefter vi købte ham. Bo Henriksen, manager, AC Horsens

James Gomez er på kontrakt i Real de Banjul i hjemlandet, men var i sommer til prøvetræning i Horsens, hvor han imponerede Horsens-manager Bo Henriksen.

- James Gomez leverede et fint indtryk, da han trænede med os, men vi kunne ikke lave en aftale med ham på daværende tidspunkt, da han kun var 17 år, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Minder om Sanneh

Han var i Horsens i et par uger og deltog blandt andet i en reserveligakamp mod Sønderjyske.

- Det minder lidt om casen med Bubacarr Sanneh, hvor vi kunne se potentialet og lejede ham med forkøbsret, hvorefter vi købte ham, men vi har ikke en forventning om, at James Gomez brager igennem fra første dag.

- Han har brug for tid til at udvikle sig, og nu får vi mulighed for at se ham an i vores miljø det næste halve år, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

AC Horsens genoptager sæsonen 16. februar ude mod FC Nordsjælland.

Læs også AGF ophæver kontrakten med Youssef Toutouh