Det blev til blot 15 kampe og et enkelt mål for Youssef Toutouh i AGF. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

AGF ophæver kontrakten med Youssef Toutouh.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. Ifølge klubben er midtbanespilleren og klubben blevet enige om at ophæve kontrakten, der ellers løb frem til sommeren 2020.

Toutouh kom til AGF i efteråret 2018 efter en periode uden klub. Der var alligevel store forventninger til kantspilleren, men potentialet blev aldrig forløst.

- Det er på ingen måde gået, som vi havde håbet med Youssef, som vi må erkende ikke har levet op til de forventninger, vi havde til ham, da han kom til Aarhus. Trods sit store talent har Youssef haft for langt til spilletid, siger sportschef i AGF Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

- Så derfor har vi fundet det bedst for alle parter, at vi nu ophæver aftalen, så Youssef kan finde et sted, hvor han kan få kontinuerlig spilletid på førsteholds-niveau. Vi takker Youssef for hans tid og ønsker ham alt det bedste fremover, fortsætter han.

Havde store forventninger

Tonen var ellers en anden, da Toutouh i oktober 2018 havde sin første dag på AGFs træningsanlæg Fredensvang.

- Der er ingen tvivl om, at han var en af de mest spændende spillere i Superligaen, da han var på sit bedste, og det er selvfølgelig det, vi håber på at få frem i ham igen, sagde AGF-træner David Nielsen dengang.

Det lykkedes så desværre aldrig, og nu tager klubben og spilleren så konsekvensen af det manglende gennembrud.

Youssef Toutouh var i efteråret udlejet til den norske klub Stabæk. I sin tid i AGF nåede han at optræde i 15 kampe med et enkelt mål til følge.

Toutouh er født i København og fik sin fodboldopdragelse i B93 for senere at få seniordebut for Hvidovre IF, inden han skiftede til FC København i 2011.