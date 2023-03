Vilde tal afslører massive problemer i dødskryds

Hele 3436 gange på bare 21 dage har bilister trodset det røde lys på lyssignalet i krydset Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej.

Det viser en optælling, som Aarhus Kommune har foretaget.

TV2 Østjylland har de seneste dage afdækket problemet med det såkaldte dødskryds. TV2 Østjylland lavede i februar i år en stikprøve i krydset, og i løbet af en time kørte 29 bilister over for gult, mens fire ignorerede det røde lys, og nu har kommunen altså også været forbi og tælle.

- Det er på tide, at justitsministeren kommer ud med, hvad regeringen egentlig vil gøre med de her kameraer. Det er jo sådan, at Aarhus Byråd flere gange i enighed har sagt, at der er et kæmpe problem, og at de kun venter på regeringen, siger medlem af Folketingets retsudvalg Peter Skaarup (DD) til TV2 Østjylland.



Forstår frustrationerne

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men sender et skriftligt svar:

- Trafiksikkerhed afhænger ikke kun af opsætning af kameraer. Når det så er sagt, kan jeg til fulde forstå frustrationerne over, at kameraerne endnu ikke er kommet op. Men som Rigspolitiet oplyste forleden, så er der bl.a. store udfordringer med at rekruttere de medarbejdere, der kan få kameraerne til at virke i praksis. Der pågår i øjeblikket et større arbejde i Rigspolitiet om prioritering af politiets mange it-projekter, herunder rødkørselskameraer. Når det arbejde er færdigt, vil jeg sammen med partierne bag politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale tage en snak om, hvordan vi kan løse problemerne med politiets it-portefølje. Rigspolitiet har desuden oplyst, at Østjyllands Politi bl.a. har intensiveret patruljeringen i området, siger justitsministeren.