"Teknisk vanskeligt" ifølge dansk politi - i Tyskland har de gjort det i årtier

Mange bilister trykker heller på speederen end bremsen, når lyset skifter til rødt i krydset, hvor Edwin Rahrsvej rammer Åby Ringvej i det vestlige Aarhus. Problemet har været kendt i årevis, og den hensynsløse adfærd har da også kostet to unge kvinder livet i det såkaldte ”dødskryds”. TV2 Østjylland dokumenterede problemet tilbage i 2021. Nu har vi igen filmet trafikken i krydset en tilfældig dag i februar, og på bare én time kørte 29 bilister over for gult, mens fire kørte over for rødt. Blitzer bilister på stribe I Danmark har det ingen konsekvenser for de pågældende bilister, medmindre politiet er fysisk til stede og tager bilisterne på fersk gerning.

quote Når nogen kører over for rødt, tager kameraet to billeder Kevin Tolksdorf, leder af trafikkontrol, Flensborg

Men var det samme sket i Flensborg, lige på den anden side af den dansk-tyske grænse, var bilisterne højst sandsynligt blevet fotograferet og retsforfulgt, da der her er rødkørselskameraer i mange af byens lyskryds. - Når nogen kører over for rødt, tager kameraet to billeder. Første gang når man kører over stoplinjen, og anden gang når bilen er midt i krydset. På den måde har vi beviser for, at der faktisk er blevet kørt over for rødt, forklarer Kevin Tolksdorf, der er leder af trafikkontrollen i Flensborg. Han viser byens rødkørselskameraer frem for TV2 Østjylland. Den nordtyske kommune tog den nyeste teknologi på området i brug i 2019, men kameraerne er på ingen måde en ny opfindelse, og i Flensborg kan man da også finde rødkørselskameraer helt tilbage fra 1980’erne.



Allerede i 80'erne kom der rødkørselskameraer op i Flensborg.

Teknologien bag er velafprøvet og fungerer ifølge Kevin Tolksdorf uden problemer.

- Det er helt normalt overalt i Tyskland. Du må regne med at kunne blive fotograferet, når du kører på vejene. Det handler ene og alene om sikkerhed, siger han. I gennemsnit fanger rødkørselskameraerne i Flensborg hver måned 110 bilister, fortæller Kevin Tolksdorf. En teknisk vanskelig opgave ifølge Rigspolitiet Myndighederne herhjemme har i flere år talt om at sætte rødkørselskameraer op i krydset på Åby Ringvej, men som TV 2 Østjylland flere gange har fortalt, er processen gået i stå, og kameraerne er aldrig kommet op.

Ifølge politikerne i Aarhus’ byråd ligger ansvaret hos Rigspolitiet. Her lyder forklaringen, at der er tale om ”en teknisk vanskelig opgave”, der ”forudsætter implementering af ny og ikke tidligere afprøvet teknologi.” Det er ifølge Rigspolitiet årsagen til, at forsøget med rødkørselskameraer endnu ikke er sat i værk. Rigspolitiet forklarer videre, at der ikke har været de nødvendige ressourcer til at færdiggøre projektet inden for den angivne tidsramme

Afviser at stille op til interview TV2 Østjylland vil gerne spørge Rigspolitiet, hvorfor det er så vanskeligt at implementere og afprøve teknologien med rødkørselskameraer, når fuldt funktionsdygtige kameraer allerede er i drift i vores naboland? Vi ville også gerne høre, om Rigspolitiet har været i kontakt med myndighederne i Tyskland eller nogle af de andre lande, hvor teknologien i dag bruges med henblik på erfaringsudveksling?

quote Vi kan ikke gå og vente år og dag på det her Mona Juul, folketingsmedlem, De Konservative