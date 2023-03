Bilister på stribe kører over for gult og rødt i "Dødskrydset"

- Situationens alvor kalder på en hurtig og målrettet indsats, skrev syv politikere på tværs af byrådet i et fælles brev til transportministeren kort efter den seneste ulykke i oktober 2020, hvor en 23-årig kvinde mistede livet, da en 27-årig mand kørte over for rødt.

Den generelle opfattelse var ellers, at det hastede med få sat en stopper for vanvidsbilisternes hensynsløse kørsel.

Til alt held er der ingen fodgængere, men det var der både i 2018 og 2020, hvor to unge kvinder mistede livet i selvsamme kryds, fordi bilister kørte over for rødt.

Politikerne bad specifikt om hjælp til at styrke trafiksikkerheden i ”Dødskrydset", og i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Vejdirektoratet og Rigspolitiet blev man enige om at køre et forsøg med rødkørselskameraer, der blitzer bilister, som kører over for rødt.

Alle var tilsyneladende enige om, at der var behov for handling, og i juni 2021 tog byens borgmester personligt kontakt til den ansvarlige minister for at sætte skub i tingene.

- Vi får ryddet alt bureaukratiet af bordet, så vi kan få sikret, at vi har alle de formelle rammer på plads til at kunne sætte de her kameraer op, og ambitionen er at gøre det inden sommerferien, sagde Jacob Bundsgaard (S) til TV2 Østjylland.

”En teknisk vanskelig opgave”

I dag - halvandet år senere - er der bare intet sket. Forsøget, der skulle være afsluttet i 2022, blev aldrig sat i gang, og det er i dag et åbent spørgsmål, om kameraerne nogensinde kommer op?

”En teknisk vanskelig opgave”, der ”forudsætter implementering af ny og ikke tidligere afprøvet teknologi.”

Det er ifølge Rigspolitiet årsagen til, at forsøget med rødkørselskameraer endnu ikke er sat i værk. Rigspolitiet forklarer videre, at der ikke har været de nødvendige ressourcer til at færdiggøre projektet inden for den angivne tidsramme.