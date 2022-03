Kameraer i dødskryds på standby

Der var planer om at sætte rødkørselskameraer op i det såkaldte dødskryds i Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej i Aarhus V, men de er nu sat på standby.

Den teknologi, der skal bruges, er nemlig ny og ikke afprøvet før. Derfor kan Rigspolitiet ikke nå at bidrage med det tekniske, som de ellers skulle.

"Rigspolitiet har på den baggrund ikke mulighed for inden for den i projektet fastsatte tidsramme at bidrage til de tekniske forudsætninger, der er forbundet med forsøget, herunder udarbejdelse af kravspecifikationer mv.," lyder det i et skriftligt svar.