Ida blev kørt ihjel i 'Dødskrydset' for tre år siden: Det er der sket siden da

Og det frustrerer Idas mor, Charlotte Philbert Michelsen, som er skuffet over de politikere fra Aarhus Kommune, der stod frem efter Idas død og sagde, at de ville gøre noget for at gøre krydset mere sikkert.

- Her på tre årsdagen for Idas død bliver vi bare så ekstra kede af, at der ikke sker noget forebyggende i det kryds. Især efter Katrines død har vi bare været endnu mere bange for, at det sker igen, skriver Charlotte Philbert Michelsen i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har bl.a. spurgt politiet ind til, om ikke man i det mindste kunne øge sekunderne, der går fra rødt lys for bilerne til grønt lys for de gående over krydset. Men vi har blot fået at vide, at det vil ødelægge det flow, der er for de kørende.