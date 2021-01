Vil stoppe vanvidsbilister: Kameraer skal blitze bilister der kører over for rødt

For det er et kryds, der har været meget i fokus. Med to dødsulykker de senere år har krydset i det vestlige Aarhus i folkemunde fået navnet 'dødskrydset'.

Nu kommer det så formentlig til at indgå i forsøget med såkaldte rødkørselskameraer, som Vejdirektoratet sammen med blandet andet Aarhus Kommune og Østjyllands Politi sætter i søen.

Når forsøget er sat i gang, vil de trafikanter, der kører over for rødt, blive blitzet og få tilsendt en bøde på samme måde, som det i dag sker ved hastighedsovertrædelser på strækninger med en stærekasse.



- Jeg er glad for, at vi nu sammen gør en indsats for at stoppe dem, der vælger at være ligeglade med andres sikkerhed og kører over for rødt. Det er et problem mange steder, og jeg glæder mig over, at vi nu tager fat i et af de værste steder i landet, så vi kan lære og måske udbrede nogle gode løsninger til andre steder, siger teknikrådmand i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V) i en pressemeddelelse fra Transportministeriet og fortsætter:

- Jeg har ingen tolerance over for vanvidsbilister, og jeg er glad for, at staten og Aarhus Kommune i samarbejde kan gøre en indsats,.

Lokalpolitikere bag nyt forsøg

I kølvandet på den seneste dødsulykke i 'dødskrydset' tilbage i oktober 2020, hvor en 23-årig kvinde blev kørt ihjel af en bilist, der ifølge politiet med for høj fart kørte over for rødt og ramte kvinden, gik politikerne i Aarhus Kommune sammen om at ville gøre mere ved den hasarderede kørsel.

- I Aarhus oplever vi store udfordringer med bilister, der med høje hastigheder og rødkørsel er til meget stor fare for andre. En kørselsadfærd, der har med- ført tragiske tab af liv. Vi har et presserende behov for konkrete tiltag for at kunne bremse denne adfærd.



Sådan indledte politikerne i Aarhus Kommune, anført af rådmand for Teknik- og Miljø, Bünyamin Simsek (V), tilbage i november 2020 et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S).